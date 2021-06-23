В России за сутки выявили 17 594 случая COVID-19

В России за прошедшие сутки число зафиксированных случаев коронавируса выросло на 17 594 – до 5 368 513. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6534 человека за сутки), Московской области (+2323) и Санкт-Петербурге (+1092). В Алтайском крае выявили ещё 119 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 902 110 человек, в том числе 12 660 – за последние сутки.

Скончались ещё 548 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 130 895 летальных случаев.