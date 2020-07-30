В России за сутки выявили 5509 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Москве – 678 человек за сутки, Свердловской области – 215, Ханты-Мансийском автономном округе – 172, Санкт-Петербурге – 162 и Нижегородской области – 158.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 834 499 человек.

За сутки скончались еще 129 пациентов с коронавирусом. За время пандемии в России умерли 13 802 человека.

Выздоровели в общей сложности 629 655 человек, 9 322 из них – за последние сутки.