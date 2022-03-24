В России задумались над тем, чтобы зафиксировать цены на рыбу

Росрыболовство, Минпромторг и профильные организации задумались над тем, чтобы зафиксировать цены на рыбу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

О разработке такой меры рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Предполагается, что ведомство будет использовать механизм, который применяли в 2020 году при фиксации цен на сахар и подсолнечное масло.

Представитель компании «Доброфлот» пояснил, что резкий рост цен на рыбу связан с увеличением закупочных цен за границей. Сейчас поставщикам выгоднее работать с иностранцами, а поднять цену до их уровня на внутреннем рынке они не могут, поскольку тогда спрос на рыбу в России упадёт.

Представители ещё одной рыболовной компании предполагают, что фиксировать цену нужно только на отдельные виды рыбы, однако пока принцип работы подобных механизмов не ясен.