В России зарегистрирован новый антирекорд по смертности от COVID-19
За сутки подтверждено 36 626 случаев заражения коронавирусом
17 ноября 2021, 15:56, Никита Бородкин
За последние сутки в России зарегистрировали 1247 случаев смерти от коронавируса – это максимум с начала пандемии в стране. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 259 084.
Лабораторно подтверждено ещё 36 626 случаев COVID-19, общее число инфицированных достигло 9 182 538 человек. Первое место по суточному приросту занимает Москва (+2966), второе – Санкт-Петербург (+2793), третье – Самарская область (+1785). Алтайский край находится на 20-м месте с 535 новыми случаями COVID-19.
Выздоровели ещё 36 388 пациентов, всего коронавирусом переболели 7 882 836 жителей России.
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