В российских школах начнут изучать основы духовно-нравственной культуры

Этот предмет будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса

2 сентября 2022, 16:18, Илья Звягинцев

В 2023 году в российских школах появится предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Данный предмет будет постепенно вводиться в учебную программу и станет продолжением предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

Изучать эту дисциплину будут ученики с пятого по девятый класс включительно.

«Преподавание будет нацелено на развитие личности обучающихся, приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям России, правилам и нормам поведения в обществе», — отмечает ТАСС.

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