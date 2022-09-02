В российских школах начнут изучать основы духовно-нравственной культуры
Этот предмет будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса
2 сентября 2022, 16:18, Илья Звягинцев
В 2023 году в российских школах появится предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.
Данный предмет будет постепенно вводиться в учебную программу и станет продолжением предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Изучать эту дисциплину будут ученики с пятого по девятый класс включительно.
«Преподавание будет нацелено на развитие личности обучающихся, приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям России, правилам и нормам поведения в обществе», — отмечает ТАСС.
Комментарии
Новости партнеров