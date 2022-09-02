В российских школах начнут изучать основы духовно-нравственной культуры

В 2023 году в российских школах появится предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Данный предмет будет постепенно вводиться в учебную программу и станет продолжением предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

Изучать эту дисциплину будут ученики с пятого по девятый класс включительно.