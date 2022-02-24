В российских школах возле границы с Украиной отменяют занятия

Власти Белгородской области отменили занятия в школах и детских садах в пограничных с Украиной районах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства региона Ирину Василенко.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Instagram, по всей остальной области школы и детские сады продолжат работу. Однако их посещение необязательно — семьи сами могут принять решение, отпускать ли своих детей.

Также, по сообщению РИА Новости, во всех граничащих с Украиной районах Курской области школы переходят на дистанционное обучение.