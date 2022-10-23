В Россотрудничестве заявили, что жители Финляндии и Люксембурга приходят греться в Русские дома

Представители Россотрудничества заявили о том, что жители Финляндии и Люксембурга приходят греться в Русские дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в Русских домах в Европе открылись центры обогрева, в которых можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.

«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля», — рассказал представитель Россотрудничества.

В ведомстве отметили, что Русские дома должны показать традиционное русское гостеприимство и «согреть сердца европейцев».