В Россотрудничестве заявили, что жители Финляндии и Люксембурга приходят греться в Русские дома
В пунктах обогрева можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы
23 октября 2022, 09:40, Илья Звягинцев
Представители Россотрудничества заявили о том, что жители Финляндии и Люксембурга приходят греться в Русские дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне стало известно, что в Русских домах в Европе открылись центры обогрева, в которых можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.
«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля», — рассказал представитель Россотрудничества.
В ведомстве отметили, что Русские дома должны показать традиционное русское гостеприимство и «согреть сердца европейцев».
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