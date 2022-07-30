В Роструде объяснили, как изменить даты отпуска, если он вот-вот начнётся

Представители Роструда рассказали о том, как перенести назначенные даты отпуска, если он вот-вот начнётся, но у вас изменились планы. Несмотря на требование о согласовании отпуска не позднее чем за две недели до его начала, статья 124 Трудового кодекса позволяет внести исключение в это правило.

Причиной на смены даты отпуска может стать нетрудоспособность или несвоевременная выплата отпускных. Также перенести даты можно по обоюдному согласию сторон.

Для этого работнику нужно написать заявление на перенос на имя работодателя.

«Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)», — цитирует пресс-службу Роструда агентство «Прайм».

Работодатель также может сместить даты отпуска сотрудника, но только по обоюдному согласию.

Отпуск могут перенести и на следующий год, но в этом случае в новые даты им обязательно нужно воспользоваться.