В РПЦ объяснили молитву барнаульского священника об одержимых компьютерными играми детях

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему Русская православная церковь поддерживает молебны за детей, страдающих от компьютерной зависимости. Как сообщает Daily Storm, он отметил, что эту проблему признают не только в РПЦ, но и в медицинском сообществе.

«Проблема компьютерной зависимости является общепризнанной среди профильных специалистов, в том числе психологов и психиатров. Признаёт наличие этой проблемы и Церковь, и поэтому молиться за детей и взрослых, имеющих подобную зависимость, вполне обоснованно, как и за всех, одержимых страстями», — сказал Кипшидзе.

Он также отметил, что необходимо не допускать формирования компьютерной зависимости у детей, занимаясь развитием их талантов и здоровых интересов.

Схожее мнение высказал и настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Он отметил, что от компьютерной зависимости детей страдают не только «одержимые», но и их родственники.

«У кого есть дети, внуки, все знают, что это такое. Это действительно зависимость, и очень серьёзная. Родители очень страдают, когда видят, что дети просто сходят с ума. Как наркоманы», — сказал священнослужитель.

При этом Вигилянский напомнил, что зависимыми от компьютеров могут быть и дети, и взрослые.

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