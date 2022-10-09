В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал информацию о том, что состояние здоровья патриарха Кирилла ухудшилось. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что заражённому коронавирусом патриарху стало хуже.

«Якобы новости. Новый жанр такой. Всё хорошо, не дождётесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», — заявил Легойда.

Напомним, что о заражении патриарха Кирилла коронавирусом стало известно в конце сентября.