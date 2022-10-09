В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла
В СМИ ранее появилась информация о том, что он чувствует себя хуже
9 октября 2022, 16:44, Илья Звягинцев
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал информацию о том, что состояние здоровья патриарха Кирилла ухудшилось. Его слова передаёт РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что заражённому коронавирусом патриарху стало хуже.
«Якобы новости. Новый жанр такой. Всё хорошо, не дождётесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», — заявил Легойда.
Напомним, что о заражении патриарха Кирилла коронавирусом стало известно в конце сентября.
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