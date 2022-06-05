В Рубцовск вернулись первые военнослужащие, которые участвуют в спецоперации на Украине

4 июня в Рубцовск прибыли первые военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Родственники и друзья солдат за несколько часов до приезда поезда собрались на перроне, чтобы встретить военнослужащих.

Напомним, ранее стало известно, что выпускник Института химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского госуниверситета, рядовой 35-й гвардейской мотострелковой бригады Сергей Замятин погиб в ходе спецоперации на Украине.