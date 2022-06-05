В Рубцовск вернулись первые военнослужащие, которые участвуют в спецоперации на Украине
Родственники и друзья солдат за несколько часов до приезда поезда собрались на перроне, чтобы встретить военнослужащих
5 июня 2022, 15:34
4 июня в Рубцовск прибыли первые военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».
Родственники и друзья солдат за несколько часов до приезда поезда собрались на перроне, чтобы встретить военнослужащих.
Напомним, ранее стало известно, что выпускник Института химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского госуниверситета, рядовой 35-й гвардейской мотострелковой бригады Сергей Замятин погиб в ходе спецоперации на Украине.
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