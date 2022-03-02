В Рубцовске на два рубля подорожал проезд в маршрутках. Об изменениях, которые вступили в силу 1 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Повышение стоимости проезда произошло на отдельных маршрутах: № 3, 6К, 10, 12 и 14. В 2020 году частный перевозчик уже поднимал цену билета на два рубля.

Напомним, ранее в Рубцовске на один рубль подорожала стоимость проезда в троллейбусах, а позднее цены на проезд увеличили и в общественном транспорте Барнаула, Бийска и Новоалтайска.

Перевозчики объясняют это увеличением стоимости топлива, ремонта и запчастей, а также обслуживания.