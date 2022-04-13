В Рубцовске один из перевозчиков предупредил власти о повышении цены на проезд

Проезд в маршрутках Рубцовска подорожает. Об этом перевозчик рассказал городским властям.

«В администрацию города Рубцовска поступило уведомление от индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозку пассажиров по муниципальному маршруту № 1Т по нерегулируемому тарифу», — пояснили в городской администрации.

Согласно информации, по новому тарифу стоимость проезда с 15 апреля составит 26 рублей.

Ранее стало известно, что «Яндекс. Такси» начнёт увеличивать тарифы в регионах России. Предприниматели объяснили это ростом цен на обслуживание автомобилей, а также подорожанием ОСАГО.