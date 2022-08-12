В Рубцовске пожарные спасли людей из горящего дома

Три человека не могли самостоятельно выбраться из-за того, что на окнах их квартиры стояли решётки

12 августа 2022, 12:05, Илья Звягинцев

В Рубцовске пожарные спасли людей из горящего дома. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Инцидент произошёл на улице Тихвинской. К месту возгорания прибыли три отделения пожарно-спасательной части № 32.

«При обходе по периметру помощник начальника караула Андрей Сёмкин обнаружил в квартире на первом этаже троих людей, просящих о помощи. В квартире было плотное задымление, а на окнах стояли металлические решётки», — сказано в сообщении.

Сёмкин тут же дал указание снять решётки, потому что спасти людей через подъезд было невозможно.

Пожарные освободили окно и на руках вынесли пострадавших из горящего дома.

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