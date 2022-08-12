В Рубцовске пожарные спасли людей из горящего дома
Три человека не могли самостоятельно выбраться из-за того, что на окнах их квартиры стояли решётки
12 августа 2022, 12:05, Илья Звягинцев
В Рубцовске пожарные спасли людей из горящего дома. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Инцидент произошёл на улице Тихвинской. К месту возгорания прибыли три отделения пожарно-спасательной части № 32.
«При обходе по периметру помощник начальника караула Андрей Сёмкин обнаружил в квартире на первом этаже троих людей, просящих о помощи. В квартире было плотное задымление, а на окнах стояли металлические решётки», — сказано в сообщении.
Сёмкин тут же дал указание снять решётки, потому что спасти людей через подъезд было невозможно.
Пожарные освободили окно и на руках вынесли пострадавших из горящего дома.
Комментарии
Новости партнеров