В сервисы «Яндекса» добавили возможность оплаты через СБП

Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через систему быстрых платежей (СБП), сообщают «Ведомости». Отныне пользователи смогут оплачивать покупки в мобильном приложении банка, не вводя данные карты.

Оплата через СБП доступна в приложениях «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Лавки» и «Яндекс.Еды». Скоро к списку также добавится «Яндекс.Go».

Отмечается, что при оформлении возврата товара в «Яндекс.Маркете» через СБП деньги вернут сразу же. В случае с банком процедура заняла бы три дня.

Ранее сообщалось, что Google удалит и запретит сторонние приложения для записи звонков из Google Play с 11 мая. Изменение при этом не затронет аналогичные системные приложения, которые уже предустановлены на Android-устройствах.