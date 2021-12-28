В Сибири автомобилисты сделали новогоднюю ёлку из 465 машин

В Красноярске водители построили новогоднюю ёлку из 465 машин, сообщает NGS24.

Машин оказалось настолько много, что мест в автоёлке хватило далеко не всем, и автолюбителям пришлось "лепить" своеобразные снежинки. Также во флешмобе поучаствовали и инспекторы ГИБДД – они украсили макушку ёлки проблесковыми маячками.

В Госавтоинспекции отмечают, что у красноярской автоёлки есть шансы стать самой большой в России. "Сейчас организаторы мониторят флешмобы по всей стране, есть вероятность, что мы идём на рекорд", – рассказал представитель ведомства.