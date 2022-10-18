В Сибири девочке хотят запретить ходить в школу из-за пробы на туберкулёз

В Новосибирске направление на Манту стало причиной конфликта между матерью пятиклассницы и учителями в школе, пишет «КП-Новосибирск».

Сибирячка пояснила, что открепила дочь от поликлиники и сообщила школьной медсестре, что ребёнок наблюдается в частной клинике. Однако накануне пятиклассница принесла из школы направление на туберкулиновую пробу.

«Я сразу связалась с классным руководителем: объяснила, что в школе моей дочке Манту не имеют права ставить. И я в принципе против того, чтобы эту пробу брали у дочки: мой ребенок здоров», — отметила женщина.

В школе указали, что на каждого ребёнка заполняется карта здоровья, а Манту — одно из обязательных исследований.

«Я уже объяснила маме ребенка, что без разницы, где девочка пройдет процедуру: в школе, поликлинике или частном медцентре. Главное, чтобы документы о том, что Манту сделано, были предоставлены в школу. Но мама против самой процедуры», — подчеркнула классный руководитель ученицы.

В школе отметили, что девочку придётся отстранить от занятий, поскольку без заполненной карты здоровья ребёнок может представлять опасность для других детей.

Юрист разъяснил, что родители имеют право не разрешать делать Манту, но тогда ребёнка могут отстранить от занятий — согласно 823 пункта СанПиН.