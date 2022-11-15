В Сибири две таксы убежали из посёлка: одна умерла, а вторую нашли в другом регионе

Таксы Боня и Жофрей жили в частном доме в новосибирском посёлке Барлакский и всегда были на самовыгуле, однако 8 ноября парочка ушла на прогулку и не вернулась, пишет «КП-Новосибирск».

«В этот день выпал первый снег, Жофрей с Боней могли далеко отбежать от дома и не найти след обратно, ведь снег гасит запахи. Мы в этот же вечер начали их искать, но безуспешно. На следующий день — новая попытка, всё впустую», — рассказал хозяин собак Алексей.

Собаки, видимо, побежали на шум дороги и оказались на трассе Новосибирск — Томск. Предположительно, Боня, которой было 10 лет, умерла от истощения спустя трое суток. Семилетний Жофрей не смог бросить маму одну и сидел рядом.

10 ноября житель Томской области Сергей увидел на трассе собаку, когда возвращался из Новосибирска домой.

«Я ехал по Северному объезду и заметил у трассы таксу. Очень удивился, ведь эта порода не приспособлена к жизни на улице. Я остановился и убедился, что людей рядом нет. Я увидел, что рядом лежит мёртвая такса, припорошенная снегом. Позвал пса, он не откликнулся, но когда я открыл дверь машины, пёс быстро запрыгнул в салон», — отметил мужчина.

Томич отвёз собаку домой. Через несколько дней выложил объявление в соцсетях о поиске новых или старых хозяев. Тем временем в Новосибирской области шли поиски потеряшек — нечаянно нашли пост Сергея и написали ему.

«Мне пришло в соцсетях сообщение от девочки: „Вы нашли нашу собаку“. Я сначала не поверил, начал выспрашивать, просил скинуть видео с собакой. Девочка сказала, чтобы мы посмотрели на кончик ушка — его там нет. Мы глянули — и правда!» — подчеркнул Сергей.

13 ноября Алексей вместе с женой приехал в Томск и забрал Жофрея. По его словам, пёс настолько соскучился, что всю дорогу до дома ехал у хозяина на коленях. Сейчас пытаются найти умершую Боню.