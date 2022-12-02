В Сибири двое детей нашли на улице банковские карты и накупили вкусняшек
Женщина, которая потеряла карты, вечером заметила, что с них начали списывать деньги
2 декабря 2022, 16:49, Илья Звягинцев
27-летняя жительница села Лузино потеряла свою банковскую карту и карту мужа, а позже узнала об этом неожиданным способом, сообщает Mash Siberia.
Однажды вечером девушка заметила, что с банковских карт стали списываться деньги. Всего за несколько покупок со счетов пропали четыре тысячи рублей.
Сельчанка обратилась в полицию, после чего стало известно, что на деньги с банковских карт в омском магазине двое детей накупили сладостей.
Мальчики нашли карты и были очень удивлены тем, что им удалось рассчитаться найденными деньгами. Сейчас сотрудники полиции ищут сладкоежек.
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