В Сибири двое детей нашли на улице банковские карты и накупили вкусняшек

27-летняя жительница села Лузино потеряла свою банковскую карту и карту мужа, а позже узнала об этом неожиданным способом, сообщает Mash Siberia.

Однажды вечером девушка заметила, что с банковских карт стали списываться деньги. Всего за несколько покупок со счетов пропали четыре тысячи рублей.

Сельчанка обратилась в полицию, после чего стало известно, что на деньги с банковских карт в омском магазине двое детей накупили сладостей.

Мальчики нашли карты и были очень удивлены тем, что им удалось рассчитаться найденными деньгами. Сейчас сотрудники полиции ищут сладкоежек.