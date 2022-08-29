В Сибири истощённый пенсионер пять дней выживал в лесу, пока собака сидела в машине возле еды

В Новосибирской области в глухом лесу нашли 70-летнего пенсионера, который 23 августа уехал на рыбалку. Спасатели рассказали «КП-Новосибирск» подробности поисков.

Мужчина уехал на чёрном внедорожнике «УАЗ Патриот», обещал вечером вернуться, но пропал. Родственники обратились в полицию, МЧС и к волонтёрам. Рано утром 26 августа телефон пенсионера появился в сети — пропавший находился в незнакомом лесу, потерял машину и собаку.

«Очень тяжелый поиск, когда у тебя человек на связи, а ты не знаешь, в какую сторону идти, в какую сторону бежать. Человек в лесу потерял очки», — рассказала руководитель новосибирской «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

27 августа телефон пропал из сети. Мужчину начали искать с воздуха. На помощь пришли не только владельцы квадрокоптеров с дальним полетом и тепловизором, но и даже планеристы.

Нашли пенсионера в болоте. Выяснилось, что его автомобиль застрял, а внутри сидела собака: чтобы животное не потерялось, мужчина запер ее в машине. Сибиряк пытался выбраться, но заблудился и не смог найти дорогу. Волонтёры отметили, что места там абсолютно глухие.

Истощённого пенсионера увезли в больницу. С собакой поработали кинологи полиции, а после передали родным мужчины. Как уточнила Яблонских, от отряда в поисках участвовали 107 человек, еще была полиция и местные жители.