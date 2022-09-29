В Сибири к розыску подлежащих частичной мобилизации привлекают полицию

Розыском подлежащих частичной мобилизации занимаются правоохранительные органы в Новосибирской области. Как заявил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, в субъекте отмечается множество случаев, когда сотрудники военкоматов не находят резервистов из-за того, что те не живут по месту прописки.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что это не значит, что люди уклонисты. Если их нашли проживающими по другому адресу, вручили повестку и мобилизовали, обойдется без штрафных санкций.

«К сожалению, много. Это в том числе обусловлено тем, что граждане плохо читают свои обязанности, которыми им предписано извещать военкомат при смене места жительства... Поэтому сейчас они могут попасть под категорию разыскиваемых граждан», — заявил он.

Кудрявцев отметил, что розыскные мероприятия предполагают оповещение гражданина по месту жительства либо по месту работы. Конкретных цифр он не назвал, отметив, что уклонистом может считаться человек лишь по решению суда.