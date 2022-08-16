В Сибири обыскали отделение нежелательной секты с «кощунственной пародией на христианство»
Батюшка рассказал, что заокеанские спецслужбы используют секту для духовного переустройства России
В Новосибирске прошли обыски в секте неопятидесятников, известной под названием «Новое поколение» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ), пишет «КП-Новосибирск».
«Обыски прошли дома у пастора, а также в их церкви и двух реабилитационных центрах. Сейчас эта организация прячется под вывеской „Церковь христиан веры евангельской“, до этого — „Свет миру“, „Новое поколение“. Во время обыска была обнаружена экстремистская литература», — рассказал изданию источник.
Настоятель новосибирского собора во имя Александра Невского отец Александр Новопашин объяснил, чем опасна указанная организация. В частности подчеркнул, что секта относится к неопятидесятническому движению, корни которого находятся в Америке.
«Это оккультное сектантское движение, учение которого является кощунственной пародией на христианство. Несмотря на то, что они обозначают себя как протестанты, они не имеют никакого отношения к традиционному протестантскому движению. Представители неопятидесятнического движения изначально прибегают к обману, чтобы придать зародившемуся в 1970-х годах движению респектабельности», — указал Новопашин.
Он также уточнил, что само движение «рассматривается заокеанскими спецслужбами как серьёзный инструмент в духовном переустройстве России». При этом, добавил он, американские лидеры организации на своих саммитах используют антироссийскую риторику.
«Звучали такие призывы: „Нам необходимо направить в Россию как можно больше миссионеров для переформатирования сознания россиян под евромайданные ценности и для продвижения богословия Майдана“», — рассказал батюшка.
Новопашин похвалил российские спецслужбы за проявление пристального внимания к «подобным организациям».