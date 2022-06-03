В Сибири полиция закупила услуги VPN на 115 млн, а затем отказалась от покупки
В ведомстве объяснили, почему так произошло
Полиция Красноярского края закупила услуги VPN на 115 млн рублей, но почти сразу отказалась от покупки. Об этом сообщают «Сибновости» со ссылкой на данные с сайта госзакупок.
Контракт ведомство собиралось заключить на 146,7 млн рублей. 30 млн из этой суммы предназначались на доступ к интернету и спутниковую связь, остальное — на VPN.
Однако через два дня после заключения контракт был расторгнут.
В полиции рассказали, что такие контракты заключаются больше десяти лет, а VPN правоохранителям нужен для защиты информации. Контракт же был расторгнут из-за изменений в законодательстве, поскольку для поддержки экономики кабмин внёс множество изменений в акты, связанные с закупками. Сейчас контракт перерабатывают и по-новому согласовывают.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал ограничивать работу VPN-сервисов в России.