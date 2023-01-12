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В Сибири простили завуча, назвавшего ученика вором за съеденную в столовой «особо вкусную» порцию

Предписаний об увольнении или применении каких-либо других взысканий не было

12 января 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на мать ученика
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на мать ученика

Новосибирская прокуратура не стала наказывать завуча школы, где ученика оскорбили и унизили перед классом за съеденную чужую порцию в столовой, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, в одной из школ завуч по воспитательной работе ворвалась на урок и назвала вором мальчика из многодетной семьи, который за несколько минут до конца перемены решил, что оставшаяся в столовой нетронутая порция еды никому не нужна и съел её. Матери школьника заявили, что это было "блюдо особо вкусное — картофельное пюре с рыбой стоимостью 88 рублей".

Женщина написала жалобу в прокуратуру, после этого в школе устроили родительское собрание, на котором ей высказали претензии за "вынесенный сор из избы". Накануне прокурорскую проверку завершили, итоги которой изданию сообщили в образовательном учреждении.

"Мы получили представление от прокуратуры: в нём написано, что мы должны разобраться в ситуации и усилить надзор за организацией питания в столовой, чтобы избежать подобных ситуаций. Никаких предписаний об увольнении педагога или применении каких-либо других взысканий в отношении завуча не было. Мы тоже считаем, что этих мер достаточно. До конца месяца мы должны будем дать ответ прокуратуре", — пояснили в школе.

 

Комментарии 13

  • дальше подавать. За купальник маргариновые тётки учителя загнобили, а тут явно на возмещение морального вреда тянет. По поводу сора из избы вообще атас. Как перед классом позорить - так норм, а как за задницу ухватили, так это другое
    12 января, Гость   Ответить
  • Мамаша ещё позорится!!! Постеснялась бы, что детям есть нечего и они вынужденны воровать...
    12 января, Гость   Ответить
  • Что за отмазка - "многодетные"?
    12 января, Гость   Ответить
  • усилить надзор-то есть,поставить решетки и в окошечко выдавать одну порцию в руки,правильно,пусть с детства к режиму привыкают
    13 января, Гость   Ответить
  • Может- многопьющие? Но зато хорошо знающие свои "права"....
    13 января, Гость   Ответить
  • Семью многодетных проверить надо.Дети голодные.Сегодня обед чужой сьел,завтра чужую куртку оденет......
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, а после завтра на чужую жену залезет
    13 января, Гость   Ответить
  • Чужая жена потемки.
    13 января, Гость   Ответить
  • Украл порцию - украл, значит вор, все правильно завуч сказала, назвала вещи своими именами.
    13 января, Гость   Ответить
  • Публичное оскорбление и не возбудили дело? Пусть пишут в Генеральную прокуратуру. Это нельзя так оставлять. Все эти учителя и завучи давно за базаром не следят. Наглые хабалки! Пусть возмещает моральный ущерб и публично , при всех извиняется перед учеником.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, согласна на 100 %. С какой стати завуч стала вдруг судьей, на себя пусть сначала посмотрит. Вообще таких "педагогов" к детям подпускать нельзя.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вообще таких "педагогов" к детям -------- Она не педагог, она Зааааааааааааавуч
    13 января, Гость   Ответить
  • Совсем что ли уже озверели, лучше бы свиньям поварих что ли отдали эту еду? Что это за педагог, что унизил ребенка перед всеми из-за еды? Люди, которые говорят, что правильно сделал, опомнитесь мы уже совсем оскатиньеваемся поошряя такое.
    14 января, Гость   Ответить
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