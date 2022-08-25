В Сибири сельский депутат скупал криптовалюту на Украине на миллионы рублей

В Новосибирской области из-за незадекларированных денег лишили мандата депутата колыванского райсовета Алексея Астафьева, который указал нулевой доход. «КП-Новосибирск» пообщался с «подпольным олигархом».

«За два года оборот по счетам депутата составил более 62 млн рублей. Вносить в декларацию данные об этом он не стал. Такую „недосказанность“ он считает простой ошибкой, но коллеги настаивают: всё-таки это коррупция», — отмечает издание.

Астафьев пояснил, что миллионы, о которых заявила прокуратура, он не заработал — это был оборот средств для игры на бирже.

«Я депутат системной оппозиции, член Союза журналистов, критикую местную власть в YouTube и уж никак не являюсь коррупционером. Несколько лет назад мне рассказали о криптовалюте Prizm — как показалось, надёжной. Стал вкладывать свои деньги, потом знакомые стали отправлять мне средства для инвестиций в криптовалюту, я их тоже вкладывал — так и вышел на крупный оборот. Эти средства проходили по моим счетам, но вывести деньги в доход себе у меня не получилось. В феврале 2022 года владельцы биржи BTC Alfa заблокировали всем россиянам доступ к аккаунтам. Оказалось, что разработчики и офис находятся на Украине, теперь вывести свои сбережения никак нельзя», — пояснил сибиряк.

Он подчеркнул, что лишение мандата — поспешное решение. Однако признал, что ошибки в декларации всё-таки допустил. Например, не указал, что его имущество также находится в пользовании жены и детей.

«Прокуратура подала на меня в суд на предмет незадекларированного имущества, и в суде я должен буду всё объяснить, что обязательно и сделаю. При этом считаю, что решение комиссии Совета депутатов Колыванского района является политическим. Другие депутаты тоже декларировали нулевой доход, а сами на „Лексусах“ катаются», — отметил Астафьев.

В прокуратуре Новосибирской области указали, что сокрытие движения крупных средств на счетах депутата — именно коррупционное преступление, а не просто ошибка.