В Сибири сирота получила квартиру с долгом 500 тысяч рублей, где на мёртвых бывших жильцов начисляют «коммуналку»

В Новосибирске сирота получила квартиру, на умерших владельцев которой управляющая компания продолжает начислять квартплату и через суд взыскала с новой хозяйки большую сумму, пишет «КП-Новосибирск».

22-летняя Анна Дубынина пыталась встать в очередь на получение квартиры от государства, но ей отказали, так как выяснилось, что у её умершей прабабушки была жилплощадь. Квартира долго пустовала, накопились огромные долги за «коммуналку». Управляющая компания обратилась в суд, чтобы с девушки взыскать задолженность.

«Я даже не знала, что были какие-то суды. Их было несколько, но меня не оповещали. Таким образом, все долги за „коммуналку“ за десятки лет приписали выплачивать мне. Все мои счета арестовали. Я теперь даже на работу не могу устроиться официально, потому что с зарплаты будут высчитывать половину дохода. И ладно бы эта квартира действительно была моей. Но я ведь даже не вступила в наследство, я не могу её ни оформить официально в собственность, ни продать», — рассказала Анна.

Судебные приставы сослались на решение суда. В ведомстве пояснили, что исполнительный документ не содержит сведений об обстоятельствах и мотивах принятия такого решения, а у приставов нет права проверять задолженность.

Самое интересное, что управляющая компания продолжает начислять «коммуналку» на трёх бывших жильцов, которые уже давно умерли.

«Я обращалась и просила сделать перерасчёт, предоставляла документы, свидетельства о смерти родственников. Но меня и слушать никто не хочет. Объяснить конкретно, из чего складывается весь этот долг, и назвать точную сумму тоже отказываются. На словах я должна им полмиллиона», — указала девушка.

Анна отметила, что готова заплатить свою часть долга, который пересчитают с момента 18-летия. Но всю сумму, которую на неё «повесили», она выплатить не в состоянии.