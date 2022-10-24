В Сибири собирают деньги на лечение девочки, которая встала на ноги с инвалидной коляски

В Новосибирске 13-летняя девочка после операции и множества курсов реабилитации смогла встать на ноги и сделать первые шаги, но необходимо продолжать лечение, пишет «КП-Новосибирск».

Жительница сибирской столицы Евгения Гоглова родила дочку Сашу в 2009 году, когда была на седьмом месяце беременности. Новорождённая сразу попала в реанимацию, поскольку не могла дышать без помощи аппарата ИВЛ. В шесть месяцев врачи диагностировали ДЦП.

«Саша была лежачим ребёнком, не могла даже голову держать. С мужем стали активно ею заниматься: реабилитация, массажи, ЛФК, бассейн, и в два года дочь стала держать голову. До пяти лет наша девочка могла только ползать», — рассказала Евгения.

Родители брали кредиты, обращались за помощью в благотворительные фонды. Ездили с дочерью на различные реабилитации, направленные на развитие мышц ног и спины. С пяти лет Саша уже могла сделать несколько шагов, но только на носочках и с поддержкой под руки. В семь лет пришлось сделать реконструкцию стоп, потому что они начали деформироваться.

«Сейчас дочка ходит за руку или двигается на ходунках, но очень осторожно, это её первые шаги. В 13 лет», — подчеркнула мать девочки.

Недавно врач осмотрел ребёнка и обнаружил проблемы в коленях. Рекомендовал вторую операцию — подрезание подколенных сухожилий. Затем нужно пройти несколько курсов реабилитации. Кроме того, необходимо пройти специальный курс, стоимость которого за месяц — 350 тысяч рублей. Семья объявила сбор в соцсетях и уже собрала 51 тысячу.

Детский хирург-ортопед Сергей Мацук уверен: Саша будет ходить, однако с операцией медлить нельзя, поскольку организм ребёнка активно растёт.

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