В Сибири спасли лисенка-«тираннозавра», оставшегося без лапок после встречи с поездом

В Новосибирской области сотрудники Росгвардии спасли двухмесячного лисёнка, попавшего под поезд, и передали волонтёрам, которые почти два месяца лечили его в клинике, сообщает «КП-Новосибирск».

«Лисёнка спасли от заражения крови и ампутировали передние лапы. Для него заказали специальную коляску, но он может передвигаться и без неё, прыгая почти как кенгуру. Его забрала к себе домой семейная пара, они зовут малыша тираннозавром», — отмечает издание.

Росгвардейцы 23 июня заметили в кустах умирающего лисёнка — зверёк был в крови и с перебитыми лапами. Позвонили зоозащитникам Animal_nsk, а те привезли в ветклинику. С загноившимися ранами и сепсисом его положили в реанимацию. Пришлось даже искать доноров лисьей крови.

На следующий день «пациента» экстренно прооперировали. Через два дня из-за некроза пришлось удалить остатки хвоста и раздробленные пальчики на задней лапе. После этого ещё одна операция — полная ампутация передних лап.

Лисёнка назвали Тео. Спустя два месяца он попал в новый дом. Хозяева — молодая семейная пара, которая занимается содержанием диких лис.

«Тео прекрасно адаптировался и передвигается без передних лап. Активный и игривый парень. Колясочка для него уже получена, в ближайший выходной поставим его на колёса», — рассказала волонтёр Стася.