В Сибири уборщицу отправили в колонию за кражу 7 млн рублей, которые «никто не видел»

В Новосибирске уборщицу, нашедшую сумку с 7 млн рублей, отправили в колонию, но она может выйти по УДО, пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, история произошла в ноябре 2021 года. Местный бизнесмен после пьяной встречи с другом в ресторане оставил на улице сумку для ноутбука. Утром по пути на работу её нашла 44-летняя уборщица. На следующий день женщину задержали по подозрению в краже в особо крупном размере. По словам бизнесмена, в сумке лежали 7 млн рублей. Уборщица отрицала наличие денег и успешно прошла полиграф, а вот потерпевший завалил некоторые вопросы теста. Да и денег никто не видел. Однако следствию это не помешало продержать женщину почти год в СИЗО и обвинить в краже.

27 октября Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил уборщицу к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Защита заявила, что обжалует это решение.

«Задержана была почти год назад, всё это время провела в СИЗО, где день идёт за 1,5 дня в колонии общего режима. Получается, на сегодняшний день она отбыла уже более половины срока наказания и имеет право выйти условно-досрочно, так как в СИЗО нареканий к ней не было. Но пока приговор будет обжалован в вышестоящих судах, ей, вероятно, придётся отбыть весь срок до конца», — указала адвокат уборщицы Наталья Коломбет.

Юрист Инесса Рябинина пояснила, почему не приняли во внимание результаты экспертизы на полиграфе, ведь осуждённая ответила на 700 вопросов. Напомним, экспертизу проводил эксперт МВД, а не сторонний специалист.

«Нужно учитывать, что следственные действия формируются следователем — именно он определяет, включать ли результаты полиграфа в обвинительную часть. Суд также может не принять результаты экспертизы, если посчитает другие доказательства более весомыми», — подчеркнула она.