В Сибири учитель устроил пьяную вечеринку с учениками. Родители думали, что будет чаепитие с барбарисками

В Новосибирской области в городе Черепаново учитель истории снял трёхкомнатную квартиру и устроил там вписку со школьниками и алкоголем, пишет «КП-Новосибирск».

«Тут всё разгромлено. Тут полный погром в квартире. Шкафы все сломаны. Кругом ужасный ужас. Посуда разбита, нарыгано. Вот она дверь — сломана. Разбита душевая кабина, естественно. Дверь — её нет, она на полу. Здесь он немножечко уже успел убрать все презервативы, весь мусор», — сняли на видео последствия вечеринки хозяева квартиры.

Позже оказалось, что веселился учитель со школьниками — отмечал своё увольнение. Родители знали, что педагог будет прощаться с учениками, но представляли процесс иначе: думали, будет чаепитие с барбарисками.

«Дети — от 13 до 17 лет — собрались прямо у него дома. Рассказали, что учитель раздал им вейпы и презервативы, стал говорить о сексе. Моя дочка с подружкой с этой вечеринки просто сбежали», — рассказала изданию мать 15-летней ученицы.

Вечеринка закончилась неожиданно. Одна из школьниц выпила много алкоголя и перестала отвечать родителям на звонки, после этого они вызвали полицию, а девочку на скорой с отравлением увезли в больницу.

Учитель пояснил изданию, что преподавал у классов с пятого по десятый. Детей пригласил, чтобы попрощаться.

«У меня была квартира, которую снимал. Там мы собрались, чтобы выпить чай, покушать, попарить. Я понимал, что это может привести к печальным последствиям. Но для меня критерием было бы — если бы кто-то умер от передоза. А этого не произошло, поэтому для меня последствия неприятные, но не фатальные», — подчеркнул он.

Педагог уточнил, что за погром в квартире уже заплатил. Кроме того, его оштрафовали за спаивание несовершеннолетних.