В Сибири учительница назвала шестиклассницу гадюкой и «такой же дурой, как мать»

В одной из школ Новосибирска произошёл скандал, после того как учительница русского языка оскорбила ученицу и её мать. В конфликте попытались разобраться корреспонденты «КП-Новосибирск».

Семья переехала из Казахстана. Как отметила мать девочки, Анна, проблемы в школе начались практически сразу — дочка начала получать двойки.

«Я всё думала, что виноваты смена школы, переходный возраст, шестой класс. Потом я пошла в школу пообщаться с педагогами, и тогда учитель русского языка в разговоре заявила мне: „Ваша дочь — гадюка“. А потом добавила, что, мол, это было по-матерински. Я её попросила так больше не выражаться», — рассказала женщина.

После этого девочка поведала, что однажды на уроке она заговорила с подружкой. Учительница заметила и заявила: «Ты дура, как и твоя мать». За четверть и за год педагог поставила ученице двойку. После этого русский язык пересдавали у завуча — получили пятёрку.

Юристы посоветовали маме девочки подать на педагога в суд и потребовать компенсацию морального вреда.