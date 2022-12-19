В Сибири вором назвали школьника, съевшего в столовой чужую «особо вкусную» порцию

В одной из школ Новосибирска завуч по воспитательной работе ворвалась на урок и оскорбила мальчика из многодетной семьи, пишет «КП-Новосибирск».

«Завуч при всём классе заявила: „Вор“. Говорит, что на перемене съел чужую порцию в столовой. Вы бы видели реакцию мальчишки: у него аж губы побелели, голову опустил. Я попыталась вмешаться, говорю, что нельзя так разговаривать. А мне в ответ: „Да кто ты такая?“» — рассказала педагог, которая вела урок.

После этого из школы позвонили маме мальчика и сказали, что он попался на воровстве. По словам женщины, ребёнок в столовой взял нетронутую порцию — подумал, что никому не нужна. Стоимость блюда — 88 рублей. На следующий день сибирячка пришла к директору.

«Я пришла с заявлением, в котором просила принять меры в отношении завуча. Сейчас оно куда-то исчезло, говорят, его никто не принимал. Но я напишу заново, зарегистрирую в школе и официально хочу получить ответ. Ещё возмутило, что мне стали говорить, что ребёнок не просто поел, а съел блюдо особо вкусное — картофельное пюре с рыбой. Серьёзно?» — возмутилась женщина.

Завуч отказалась общаться с изданием. Директор указала, что если бы ребёнок взял конфету в магазине и не оплатил — это бы считалось воровством, вот и в столовой произошла такая же ситуация.