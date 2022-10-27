В Сибири завели уголовное дело об оскорблении украинцев

В Омске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя об оскорблении украинцев, пишет «Коммерсант».

Мужчину обвинили в «возбуждении ненависти либо вражды», причём по нескольким эпизодам. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

«Подозреваемым по делу проходит 52-летний безработный, который якобы публиковал в своём аккаунте во „ВКонтакте“ комментарии с негативными, по версии следствия, высказываниями в адрес украинского народа. В последующем эти посты были удалены», — отмечает издание.

Примечательно, что в сентябре суд рассмотрел другое дело в отношении этого же омича — за унижение женщин в соцсетях. За это его приговорили к двум годам условно.

Ранее в Алтайском крае мужчину оштрафовали за публичное оскорбление полицейских.