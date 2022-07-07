В Славяносербский район ЛНР привезли гуманитарную помощь от Алтайского края

В Славяносербском районе Луганской Народной Республики выдают гуманитарную помощь от Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В общей сложности вес груза составил 20 тонн.

«6 июля в освобождённом от ВСУ селе Крымском началась выдача гуманитарной помощи от Алтайского края жителям села. Более 400 жителей получили гуманитарную помощь в виде наборов продуктов питания. В состав вошли сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука», — сказано в пресс-релизе.

Также вчера гумпомощь от края выдали жителям села Лопаскино.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с администрацией Славяносербского района Алтайский край подписал 22 июня.