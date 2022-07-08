В СМИ появился список артистов, которым запрещено выступать в России
Все они в разное время высказывали своё отношение к спецоперации
«Фонтанка» опубликовала список артистов, которым запрещено выступать в России. Все они в разное время высказывали своё отношение к спецоперации.
В список попали:
рэп-исполнитель Нойз МС (Алексеев Иван);
рэп-исполнитель Оксимирон (Фёдоров Мирон);
группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий);
группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей);
группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис);
группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);
группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);
группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);
певица Земфира (Рамазанова Земфира);
певец Меладзе Валерий;
Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);
группа Anacondaz (солисты Хорев Артём, Карамушкин Сергей);
группа Louna (солистка Геворкян Лусинэ);
группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);
группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);
группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);
группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);
группа «2Маши» (солистка Зайцева Мария);
певица Манижа (Сангин Манижа);
певица Монеточка (Гырдымова Елизавета);
певица Гречка (Иванова Анастасия);
рэп-исполнитель Фейс (Дремин Иван)*;
рэп-исполнитель Моргенштерн (Моргенштерн Алишер)*;
группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);
группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);
певец Вася Обломов (Гончаров Василий);
рэп-исполнитель Лигалайз (Меньшиков Андрей);
певица Дора (Шиханова Дарья);
группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);
певица Муся Тотибадзе (Тотибадзе Мария).
Информацию о существовании списка журналистам подтвердили организаторы концертов.
* Признаны в РФ иностранными агентами.