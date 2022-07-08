В СМИ появился список артистов, которым запрещено выступать в России

«Фонтанка» опубликовала список артистов, которым запрещено выступать в России. Все они в разное время высказывали своё отношение к спецоперации.

В список попали:

рэп-исполнитель Нойз МС (Алексеев Иван); рэп-исполнитель Оксимирон (Фёдоров Мирон); группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий); группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей); группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис); группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей); группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор); группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей); певица Земфира (Рамазанова Земфира); певец Меладзе Валерий; Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»); группа Anacondaz (солисты Хорев Артём, Карамушкин Сергей); группа Louna (солистка Геворкян Лусинэ); группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир); группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим); группа «Кровосток» (солист Черняк Антон); группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий); группа «2Маши» (солистка Зайцева Мария); певица Манижа (Сангин Манижа); певица Монеточка (Гырдымова Елизавета); певица Гречка (Иванова Анастасия); рэп-исполнитель Фейс (Дремин Иван)*; рэп-исполнитель Моргенштерн (Моргенштерн Алишер)*; группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия); группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья); певец Вася Обломов (Гончаров Василий); рэп-исполнитель Лигалайз (Меньшиков Андрей); певица Дора (Шиханова Дарья); группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера); певица Муся Тотибадзе (Тотибадзе Мария).

Информацию о существовании списка журналистам подтвердили организаторы концертов.

* Признаны в РФ иностранными агентами.