В СМИ появился список артистов, которым запрещено выступать в России

Все они в разное время высказывали своё отношение к спецоперации

8 июля 2022, 15:19, Илья Звягинцев

«Фонтанка» опубликовала список артистов, которым запрещено выступать в России. Все они в разное время высказывали своё отношение к спецоперации.

В список попали:

  1. рэп-исполнитель Нойз МС (Алексеев Иван);

  2. рэп-исполнитель Оксимирон (Фёдоров Мирон);

  3. группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий);

  4. группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей);

  5. группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис);

  6. группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);

  7. группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);

  8. группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);

  9. певица Земфира (Рамазанова Земфира);

  10. певец Меладзе Валерий;

  11. Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);

  12. группа Anacondaz (солисты Хорев Артём, Карамушкин Сергей);

  13. группа Louna (солистка Геворкян Лусинэ);

  14. группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);

  15. группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);

  16. группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);

  17. группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);

  18. группа «2Маши» (солистка Зайцева Мария);

  19. певица Манижа (Сангин Манижа);

  20. певица Монеточка (Гырдымова Елизавета);

  21. певица Гречка (Иванова Анастасия);

  22. рэп-исполнитель Фейс (Дремин Иван)*;

  23. рэп-исполнитель Моргенштерн (Моргенштерн Алишер)*;

  24. группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);

  25. группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);

  26. певец Вася Обломов (Гончаров Василий);

  27. рэп-исполнитель Лигалайз (Меньшиков Андрей);

  28. певица Дора (Шиханова Дарья);

  29. группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);

  30. певица Муся Тотибадзе (Тотибадзе Мария).

Информацию о существовании списка журналистам подтвердили организаторы концертов.

* Признаны в РФ иностранными агентами.

Комментарии
    Новости партнеров