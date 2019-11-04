В соцсети "ВКонтакте" появилась функция для борьбы с оскорблениями

Экспериментальная функция для борьбы с оскорблениями в комментариях появилась в соцсети "ВКонтакте", сообщает РИА "Новости".

Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритм определит, есть ли в тексте оскорбление. Если бранные слова будут обнаружены – автор получит сообщение с призывом отказаться от агрессии. Эксперимент продлится день, после чего администрация соцсети оценит эффективность алгоритма.

Создатели софта рассчитывают на то, что их технология поможет предотвратить травлю по национальному признаку и защитить подростков, которые сталкиваются с подобным чаще других.

При этом сообщить об оскорблениях все еще можно при помощи кнопки "Пожаловаться".