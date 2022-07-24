В Совфеде допустили возможность возвращения курса рубля к предыдущему уровню к концу года
Власти отмечают, что ключевая ставка будет снижаться, а в месте с тем вырастет доступность кредитов
24 июля 2022, 08:50, Илья Звягинцев
Центробанк до конца года может снизить ставку до докризисного уровня в пять процентов, а вместе с тем курс евро может вернуться к отметке в около 70-80 рублей. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов», — цитирует Абрамова РИА Новости.
Он добавил, что вместе со снижением ключевой ставки вырастет доступность кредитов для населения и производства.
Это, по словам Абрамова, позволит способствовать развитию отечественного производства.
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