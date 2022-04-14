В Совфеде раскрыли условие для блокировки YouTube в России

YouTube ждёт блокировка в случае нарушения российского законодательства, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью «Известиям».

По словам сенатора, западные соцсети сделали русофобию своей официальной политикой, а YouTube вдобавок стал одной из ключевых площадок по распространению фейков.

«Если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждёт блокировка», — сказал Клишас, отметив, что в таком случае ему будет очень жаль, так как считает YouTube «качественной, удобной, отлично сделанной площадкой».

По данным сенатора, на YouTube очень мало людей ищут именно политический контент.

9 апреля на YouTube был заблокирован канал Госдумы «Дума ТВ», насчитывающий больше 145 тысяч подписчиков. Блокировку резко осудили российские чиновники. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что видеохостинг тем самым подписал тебе приговор, и призвала пользователей побыстрее сохранять контент, а сенатор Андрей Клишас выразил мнение, что «YouTube идёт уверенным шагом к тому, чтобы стать вне закона».