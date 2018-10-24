В США разыгран рекордный джек-пот в 1,6 млрд долларов

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В лотерее Mega Millions в США разыграли рекордный джек-пот в 1,6 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на организаторов лотереи.

Отмечается, что победными стали номера 5, 28, 62, 65, 70 и "мега-шар" 70. На данный момент нет информации, сорвал ли кто-либо из участников приз, однако новости ожидаются в ближайшие часы.

В среду в другой лотерее Powerball будет разыгран также рекордный джек-пот — свыше 600 миллионов долларов.

Две крупнейшие лотереи США Mega Millions и Powerball недавно изменили свои правила так, что шансы отдельных игроков, и без того крайне малые, уменьшились еще больше. При этом в лотереях стали разыгрывать рекордные джек-поты, что привлекло дополнительных покупателей.

Если во вторник никто не выиграет джек-пот, то к следующему розыгрышу сумма возрастет до двух миллиардов долларов.