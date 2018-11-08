В США скончалась "самая быстрая женщина в мире"

Фото: washingtonpost.com

Каскадерша из США Китти О'Нил, которую называли "самой быстрой женщиной в мире", скончалась на 73-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Washington Post.

Отмечается, что причиной смерти О'Нил стала пневмония. Каскадерша умерла 2 ноября в городе Юрика (штат Калифорния). Факт ее кончины подтвердила директор местного похоронного бюро Лиза Карлсен.

Китти О'Нил стала первой женщиной, которая присоединилась к Stunts Unlimited, считавшейся главной каскадерской студией Голливуда. Ее прозвали "самой быстрой женщиной в мире" после того, как она достигла скорости около 600 миль в час (порядка 966 километров в час) за рулем ракетного автомобиля.

Также О'Нил исполнила один из самых знаменитых трюков для сериала Wonder Woman ("Чудо-женщина"): каскадерша прыгнула с крыши отеля Hilton в Лос-Анджелесе и падала, широко раскинув руки, 127 футов (порядка 39 метров) до того, как приземлиться на воздушную подушку.