В США заявили о риске остаться без оружия из-за решения Китая

Если Китай, который контролирует почти 90% мировых поставок редкоземельных минералов, примет решение прекратить их продажу в США, то американские военные останутся без оружия. О таком риске пишет Fox News.

«Без этого ресурса перестанут летать самолёты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью», — заявлено в материале.

Среди военной техники, производству которой угрожает прекращение поставок редкоземельных минералов, перечислены, в частности, истребители пятого поколения F-35, танки M1Abrams и ракеты класса «земля-воздух». При этом внутри США производство и добыча этих минералов ограничена из-за жёсткого экологического законодательства.