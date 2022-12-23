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В столице Рудного Алтая декоммунизируют и дерусифицируют названия 23 улиц

Новые наименования уже известны

23 декабря 2022, 08:31, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В столице Рудного Алтая — городе Усть-Каменогорске Казахстана — решили переименовать 23 улицы. Как пишет портал YK.KZ, власти собирались это сделать уже давно: ещё в апреле стало известно, что названия сменят 19 улиц. Однако к процедуре вернулись только сейчас, оперативно приняв решение без каких-либо массовых обсуждений, добавив в список при этом новые улицы.

Зачем переименовывают улицы в Усть-Каменогорске

Чтобы заменить названия, которые людям из акимата и маслихата кажутся идеологически устаревшими.

С другой стороны, одни имена советской эпохи предлагают заменить другими именами аналогичного периода.

Как переименуют улицы в Усть-Каменогорске

• Стахановская — в ул. имени Жаксылыка Ушкемпирова (советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР (1980), чемпион мира, заслуженный тренер Казахской ССР);

• Карла Либкнехта — Бориса Керимбаева (полковник Вооружённых сил СССР и Вооружённых сил РК, участник войны в Афганистане, житель Алматинской области);

• Утепова — Оралхана Бокея (казахский советский писатель, лауреат Государственной премии Казахской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Казахской ССР и лауреат Всесоюзной премии имени Николая Островского, родился в Катон-Карагайском районе ВКО);

• Красина — Бориса Александрова (выдающийся казахстанский хоккеист и тренер, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана, олимпийский чемпион 1976 года, житель Усть-Каменогорска);

• Калинина — Абылхана Кастеева (живописец и акварелист, народный художник Казахской ССР, основоположник казахского изобразительного искусства, житель Алматы);

• Кутузова — Латифа Хамиди (советский композитор, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Один из авторов музыки к гимну Казахской ССР);

• Куйбышева — Тимофея Седельникова (политический деятель. Вместе с А. Бокейхановым выступал против насильственного захвата казахских земель царским правительством);

• Микояна —Александра Сызганова (хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик АН Казахской ССР, заслуженный деятель науки КазССР);

• Энтузиастов — Бошая Китапбаева (ветеран Великой Отечественной войны, писатель, Герой Социалистического Труда, кандидат экономических наук, уроженец Катон-Карагайского района);

• Фрунзе — Эмануила Романенко (потомственный тульский мастер музыкальных инструментов, создатель казахской домбры современного стандарта);

• Бокеева — Туткабая Ашимбаева (советский казахстанский государственный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, педагог-просветитель, Джамбульская область);

• Степана Разина — Кирилла Ермолаева (кандидат геолого-минералогических наук, внёс большой вклад в развитие Рудного Алтая);

• Краснодонская — Арай;

• Краснофлотская — Мұзтау;

• М. Горького (с. Меновное) — Талаптана Ахметжана (известный писатель, драматург, деятель казахской культуры, уроженец ВКО);

• Базовая — Жибек жолы;

• Колхозная — Асқартау;

• Розы Люксембург — Арна;

• Совхозная — Өркен;

• Чапаева — Берел;

• переулок Совхозный (с. Меновное) — переулок Талас.

Комментарии 94

  • Только и умеют переименовывать. Памятники сносить скоро будут ?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Украина № 2, языковые патрули тоже уже появились
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Такая страна была. Целину поднимали
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Если люди сами себя не уважают, никто их уважать не будет...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Жена два месяца назад как с Алма Ата вернулась, 2 недели жила там. За это время ни по одной программе телевидения, ни одного положительного слова про русских и Россию не сказали, один негатив. Хотя надо отметить на бытовом уровне отношение хорошее везде. Но как местные говоря, чем дальше от центра города и в сельской местности отношение плохое.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Я не понимаю, почему исконно русские земли вдруг хотят переименовать? Да, они находятся ныне в Казахстане, но город основали русские, в то время как казахи там по степям голозадые бегали. Если они хотят деруссификации страны, то пусть вернут назад весь северный Казахстан. Надо просто понять, что если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории! Видимо после Украины денафикация должна пройти в Казахстане.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Так они давно часть улиц переименовали. Ну и вишенкой на торте - каким образом вас колышет то, что делают в другой стране? Что, переулок Совхозный - такая ценность, что аж здесь всех это взволновало?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Что, переулок Совхозный - такая ценность, что аж здесь всех это взволновало? -- Путь начинается с первого шага. Затем переписывается история. Что бы сплотить нацию ищется враг, угадаем кто это будет. Вспомните как начиналось в Украине, просто с книжечки тогдашнего президента "Украина не Россия"
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Меня не волнует, что там Жим Жим Токаев переименовывает в своей Казахии, но на русских землях должны быть русские названия. Русский Целиноград не может быть Астаной.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • В своё время у нас бы часть совковых улиц переименовали, может толк и вышел бы.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Русский Целиноград не может быть Астаной. - А, ну так это вам к руководству страны. Пусть еще пару СВО начнут, и все будет, как вы хотите.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Целиноград не может быть Астаной --- Да, только Нурсултаном)))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Жим Жим Токаев - угу. И че это нас так везде ненавидят, правда? Ведь совершенно же не за что.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • с книжечки тогдашнего президента "Украина не Россия" - а что, Россия?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • а кутузов и разин тоже из советской эпохи?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • у нас бы часть совковых улиц переименовали, может толк и вышел бы.------- ну переименовали бы 50 лет ссср в какую нибудь другую и что бы изменилось? ты стал бы гордиться что живешь в том же месте но на улице с другим названием?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Действительно, очень странно. Живой пример, так сказать в реальном времени - б/украина. Но нет, ничему не учит... Жаль...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • И че это нас так везде ненавидят, правда? Ведь совершенно же не за что.***************** Да все понятно, ненавидят за собственную слабость и мелочность, это их триггерит
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Щас с хохлами разберёмся
    23 декабря, Гость   Ответить
  • ненавидят за собственную слабость и мелочность - да-да, естественно. Имперское мышление - это же так офигительно прекрасно. Считать дерьмом всех, кроме себя. А потом искренне удивляться, что деление на хорошие и плохие нации - это, оказывается, называется определенным образом.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • а кутузов и разин тоже из советской эпохи? - а давайте назовем улицу в честь Фридриха Барбароссы? Или в честь Ришелье? Они вполне историчны, вот только к нам не имеют никакого отношения. Как и Разин и Кутузов - к казахам.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Действительно, очень странно. Живой пример, так сказать в реальном времени - б/украина. Но нет, ничему не учит... Жаль...---- Мы полагали, что общие корни сильнее того, что разделяет Россию и Украину - но там пришли к власти националисты, нас растащили, а потом стравили. В этом смысле Запад достиг результата, а мы в известном смысле потерпели фиаско, но отступать было некуда. Путин
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Щас с хохлами разберёмся-- Как у вас всё просто. Мы воюем против 52 стран, которые в разной степени участвуют в боевых действиях. В странах идёт расчеловечивание русских, мы уже не медведь, которым их пугали. Мы теперь для них просто ТАРАКАНЫ, которых нужно истребить, всех, от детей до стриков. Всё ещё впереди. Почитайте материал прошедшей военной коллегии. Создаются армии, как во второй мировой.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Видимо после Украины денафикация должна пройти в Казахстане. ---- А после Казахстана где? Можно список.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Почитайте материал прошедшей военной коллегии. ---- Все кто хочет иметь объективную информацию он имеет, а остальные предпочитают слышать только то что хотят слышать.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Все это результат проводимой нами политики, и это цветочки, ягодки впереди. Самое страшное, что в России не заложен фундамент развития, который смог бы вытащить Россию из кризиса.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Это их страна, им и решать.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • ни одного положительного слова про русских и Россию не сказали-- посмотрите наши новости. о ком там хорошо говорят?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Все это результат проводимой нами политики, и это цветочки, ягодки впереди. Самое страшное, что в России не заложен фундамент развития, который смог бы вытащить Россию из кризиса.---Кац предлагает сдаться))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А после Казахстана где? Можно список. ----Да его особо не скрывают Молдова, Армения ну и другие страны по периметру. Про план "Анаконда" наверное слышали, если нет, почитайте, весьма интересно. С Украиной у них получилось, по этому же плану будут шатать и остальных.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • а мое мнение такое: Пошел в жопу этот Казахстан-ничего доброго от него в будущем ждать не приходится. Жалко шала-казахов.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • С Украиной у них получилось --- что получилось? завязнуть в вобле? обозлить весь мир?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Пошел в жопу - так у нас, куда ни плюнь, везде враги. И все недочеловеки, правда? Гейропа, пиндосы, узкопленочные, чурки, шпроты - все, все против нас, причем совершенно ведь без повода, правда?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Считать дерьмом всех, кроме себя. А потом искренне удивляться, что деление на хорошие и плохие нации - это, оказывается, называется определенным образом.============== Ну да, только что-то это "дерьмо", как вы выразились, кормили в три горла в ущерб РСФСР. И все им плохо жилось. Ну теперь-то замечательно живется без нас, особенно трибалтике.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Пошел в жопу - так у нас, куда ни плюнь, везде враги. И все недочеловеки, правда? Гейропа, пиндосы, узкопленочные, чурки, шпроты - все, все против нас, причем совершенно ведь без повода, правда?================ тебе не понять это никогда, если до сих пор не дошло
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, они решат, конечно, только потом помощи уже не дождутся. Братушки-русские надорвались уже всем помогать, теперь сама-сама...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • все, все против нас, причем совершенно ведь без повода, правда?----------всепропальщик, сколько ведер пепла ты высыпаешь на себя за месяц?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • всепропальщик, сколько ведер - деточка, где ты в моем комментарии увидел то, о чем ты пишешь? Констатация факта, не более того. Чем больше вы будете считать других людей недочеловеками, не способными к государственности, развитию или чему там еще - тем больше вам будет прилетать, и тем больше людей будут вас ненавидеть. Но вы продолжайте, продолжайте. Можно закидать ракетами Грузию, как, помнится, предлагали, сбросить ядерную бомбу на Польшу - вон, уже и митинги за ядерную войну в Москве были) А потом сидеть и удивляться - ой, а че это нас считают дикарями? А че это от нас все отвернулись и не хотят с нами дела иметь?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Ну теперь-то замечательно живется без нас - а вас это каким образом касается? Живут так, как живут, без ваших советов. И, заметьте, ни одна республика бСССР как-то не бежит с просьбами взять ее обратно, скорее наоборот, стенку бы построили, чтобы от соседей подальше)
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Братушки-русские надорвались уже всем помогать - ну так может, сделать так, чтобы здесь нормально жилось прежде всего - зар. платы там, пенсии нормальные платить, дет. садов и школ настроить, чтобы их хватало, села газифицировать? А остальные как-нибудь без нас проживут, без "братушек".
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Хорош разжигать национализм. Думаю никто из отписавшихся реально не готов баям и акимам пойти по голове настучать. Скверно что родной Устькаман всячески пытаются под себя казахи назвать, выбить из людей память былых дней завоеваний советского народа (не только русского). Учась в школе знал - национальных героев- Абая и еще кого то, но по факту на 98 г больше и не было кем гордиться, сейчас высосали из пальца героев. Как все поменять... но точно не угрозой по башке настучать,в настоящее время, там уже есть кому в это время головку гладить начиная от америкосов и кончая Китаем, который является кредитором N1 для страны.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • где ты в моем комментарии увидел то, о чем ты пишешь? --------- да у тебя это с соплями выходит. получается не менее трех ведер пепла в месяц тратишь.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Я честно не понимаю как в нашем социуме появилось столько манкуртов. Это «их» страна. Это «им» решать…. Да ничего подобного, это наша общая страна, создана еще в годы Российской Империи, затем стала Советским Союзом. И потом была продана предателями Горбачёвым и Ельциным. Одна история, один менталитет, одна культура, один язык. Да, с национальными особенностями. Но эта один проект, одна перспектива. А строительство мини-наци государств типа Украины, типа теперь Казахстана, просто заставляют местную элиты назначать себе врагов, уменьшать значение русского языка как объединяющего. При этом, что характерно, английский язык их не триггерит, не мешает их якобы национальному государству. Ибо там белые господа, что дадут финансирование, дадут бюджеты. А русские что, только школы и больницы для всех строили. Но в личные карманы местным элитам не насыпали. Вы посмотрите на Украину - искусственное образование из польских и венгерских территорий вкупе с русскоговорящим Центром и Востоком были просто одурачены европейскими мечтами. А ведь ни членом ЕС Украине не стать, ни членом НАТО. Тогда ради чего вся заваруха? Ради личного обогащения Зеленского. Ради геополитического выигрыша Америки, которая чужой кровью воюет с Россией, которую они считают врагом.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • да у тебя это - а, то есть на тему, с чего вдруг никто к нам назад проситься не бежит, и даже Абхазия с Южной Осетией старательно дистанцируются и до сих пор в не составе РФ, сказать нечего. Даже хваленый Батька и тот спрыгнул. Ну, кроме того, что все они уроды и их цель жизни - нам нагадить.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Одна история, один менталитет, одна культура, один язык. - Ха-ха-ха. Особенно порадовало про язык. И про менталитет. Один менталитет с нами в Прибалтике? Серьезно? Или в Киргизии? Особенно это было видно, когда посыпался Союз, насчет одного менталитета. И опять - объединяющий русский, бла-бла-бла. Да уймите уже свои имперские замашки, вы этим людям - не старший брат, чтобы с укоризной грозить пальцем и рассказывать, как им жить.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • нужен фрунзе,живой и здоровый. а эти великие нацики даже басмачами не могут похвалиться.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да, да за 3 дня разберёмся и все.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Это показатель дурости власти - мания переименовывать туда-сюда улицы, площади, города. Хочешь своё имя дать городу - ПОСТРОЙ ГОРОД с нуля. И называй как хочешь. Создай новую площадь, новую улицу. И называй. А то, что уже исторически так названо - оставь в покое, какое бы ни было там название. Ведь это история, ее никуда не денешь.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • "И че это нас так везде ненавидят, правда? Ведь совершенно же не за что." --- Гость, зависть. Это зависть.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Казахстан вообще был без письменным народом, а письменность только в советское время получили. Зачем улицы переименовать?!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это пока хорошее отношение,но пропаганда свое сделает...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Неужели мне одному думается, что с соседями лучше жить в мире и, если не в дружбе, то с взаимной выгодой? Ссориться, воевать и убивать друг друга из-за названий улиц и произношения слов дозволительно было лет 300-500 тому назад. Но сегодня, когда у властителей и их подручных есть возможность уничтожать города, страны и весь мир, совершенно недопустимо. Даже если кажется, что вам нанесено ужасное оскорбление. Совсем недавно вернулся из Астаны, ничего плохого сказать не могу об отношении ко мне, как к русскому, жителей Казахстана.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Неужели мне одному думается,что с соседями лучше жить в мире----нет не одному,просто собрались диванные имперцы и пытаются разобщить народы,да вот только скромно молчат(или не понимают),чтоб создать империю надо иметь развитую экономику и людской ресурс,чего у нас нет
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, зависть. Это зависть. ---- насмешил.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Все верно и никакого здесь изма нет. В России давно уже надо вернуть исконно российские наименования населенных пунктов улиц площадей общественных зданий культуры учебные заведения и все остальное. На фига нам нужны наименования в честь расистско нацистских русофобов, террористов и убийц. Например маркс ленин энгельс либкнехт люксембург калинин ворошилов жданов и все остальные функционеры большевиков и их холуев в разных сферах деятельности общества
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, насчет "русский целиноград не может быть астаной" - вообще-то, первое название этого города акмола. Потом акмолинск. И только потом целиноград. Учите историю
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Есть такая пословица "поздно пить боржоми когда почки отказали". Оставте в покое Казахстан. В Усть-Каменогорске в 91 году русских было около 90 процентов, да и в Казахстане более 50, сейчас русские самое большое меньшинство около 10 процентов, которые не смогли или не захотели уехать, значит пусть принимают условия, которые диктует большинство Мы же требуем русских названий в Армении или Узбекистане, где русские всегда были в меньшинстве. Кстати насчёт " Русского" Целинограда, это испокон был Акмолинск, акмолинская ярмарка славилась на всю империю.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Да ничего подобного, это наша общая страна, создана еще в годы Российской Империи, затем стала Советским ---- В каком году живёшь?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • О, местные имперцы подорвались. О своем бы городе так беспокоились. Всё к другим лезут. Писец, сколько бреда понаписали.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Да уймите уже свои имперские замашки - пока только у америки имперские замашки. У России они может быть и появятся со временем. Но к этому надо быть готовыми. Надо помнить, что такой страны, как казахстан не было вообще. И такой нации. Назывались они киргиз-кайсаки. Что там кочевали 3 жуза, враждуя меж собой и никогда не заходя на территории Северного Казахстана, Рудного Алтая и Прикаспия. Что эти кочевники не построили НИ ОДНОГО города, они им были ни к чему. Что у них не было письменности, медицины. Все это им дали русские. Казахский национализм ничуть не лучше украинского, скоро они начнут требовать отдать им Алтай. Оренбург, другие якобы их территории.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да насрать на всех-на сраную Европу, на уродов пиндосов, да и отвернуться от этих казахов, пусть живут, как хотят, только без нашей помощи
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А как правильно - Санкт-Петербург или Ленинград? Была одна большая коммуналка, но дети выросли и разъехались. Дети всегда останутся детьми для родителей, но, если нужно сохранить хорошие отношения, нужно принять, что они уже взрослые.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а у америкосов,у английцев,немцев не имперские омбиции,вон японцы про Курилы да Шикотан,а мы что всем все поотдавали, коммунисты по наприсоединяли , одни целинные земли другой Крым хватит пора собирать камни.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Хорошо что мы уехали из Казахстана, там всё русское стараются стереть из памяти. Молодёжь тупая растёт.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Это надобно было сделать сразу после развала Совка, а не через 30 лет!!!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • И правда, почему все ненавидят россиян, непонятно... Они ведь искренне верят убедительно лгущему человеку, и всего лишь хотят захватить весь мир ?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, когда перестанут пропускать на Украину натовское оружие, когда разбомбят железку-тогда с нами- Русскими-и только тогда будут считаться!!!
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Где мой коментарий?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты диванный ханжа лучше помолчи.Интересно,а ты какого окраса?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Ничего иного, кроме упрёка в имперскости я не получил, видимо оно не смогло придумать. Оно - это тошнотворное месиво из либералов, которым империя поперёк горла. Знаете, а я презираю вас, всех безымянных сосателей Байдена и дамочки из Европки. Россия была, есть и будет одной из двух столиц мира. Я никоим образом не ненавистник Запада. У меня есть в Италии любимые места. Да и в США я не встречал на бытовом уровне злобы в отношении моей Родины. Но это более-менее цивильные страны. В той же Германии я видел упоротых, которые кричали про вурдалака Путина. Это жители Окраины и поляндии, плюс местные особи, но тем не менее - они существуют. Теперь насчёт имперскости: да, именно русский язык связывает все национальные республики. Я в Грузии или в Киргизии спокойно говорю на русском и меня понимают. Кстати, на бытовом уровне нет никакого неприятия. Русские дали этим народам стандарт. Уровень. И здравые люди в республиках это осознают и принимают, они рады русским. Есть и манкурты, которым важнее своё национальное. Они забывают об общем базисе, и помнят только о своём местечковом. Они есть, как и грязь в местах общего использования. Надолго ли они? Не… их век короткий… уйдут спонсоры, уйдут и эти… Меня больше раздражают те якобы русские, что являются внутри страны пятой колонной. Вот кто вы есть? Падаль человеческая… быть тем же патриотом своей страны не зазорно - да будь вы хохлами даже - не важно, но будьте открытыми врагами , но ведь вы рядитесь в шкуры русских, и гадите на свою же державу… вы - мерзость и погань, просто презираю вас.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, судя по вашим словам, имперское мышление как раз у Украины и казахстана
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Моё мнение- отделились, пусть живут как хотят. Хоть всё перепишут, а русские, которые там живут, принимают это или возвращаются домой. Нам в России надо укреплять государственность, экономику, поднимать уровень жизни населения, мощную армию, свои ценности поддерживать, а не на Запад поглядывать.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Усть-Каменогорск весь, в принципе, к казахам мало отношения имеет, поэтому и названия улиц там русские.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • ?????
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, соси хер Путину
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, согласен- подыми уровень в своей стране и соседи потянутся к тебе.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в точку.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Депутаты спортсмены в Кремле не могут решать серьёзные вопросы. Вот от этого всё у нас всё проблемы
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну так русские отучили сельских казахов за юртой нужду спарвлять да грамоте выучили плюс гоударственность на блюдце подарили вот за это русские и плохие. Как только полностью окажутся от всего руссого, станут вассалами США или Китая. Это их выбор.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Степаном Бандерой не назвали, уже хорошо. У них традиция такая переименовать, начиная со Столицы
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Пенский и Иванова родились и выросли в Павлодаре, таких сволочей свет не видывал. Русские. Принес их хер в Россию.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Я часто бываю в Казахстане, это очень мультикультурная страна и люди там хорошие
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, фу
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Фу, фу, подстрекатели, противно слушать
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Родился и половину жизни прожил в Казахстане.В совхозе было 2000 населения почти каждый год совхоз получал миллион прибыли.Сейчас там живёт 250 человек в основном пенсионеры.Все поля заросли бурьяном не осталось ни одной коровы.В прошлом было 5000 тысяч крупно рогатого поголовья и 25000 пахотных . После приобретении независимости сложилось такая печальная картина почти по всей территории Казахстана.После умелого выдавливания русских,украинцев,белорусов получилось то что сейчас называется свободными Казахстаном.Переиминовать названия улиц, городов много ума не надо.Но как друзья б вы не садитесь всё в музыканты не годитесь.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, тото и оно, что без стенки, работяг из бСССР в России уже больше чем русских.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, я русский жена Якутска кем ты сволочь моих считать будешь а....
    24 декабря, Гость   Ответить
  • В прошлом было 5000 тысяч крупно рогатого поголовья и 25000 пахотных . После приобретении независимости сложилось такая печальная картина почти по всей территории Казахстана.----Месье мало путешествовал по РФ?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, У нас поменяли часть улиц, шило на мыло, теперь друг у друга спрашиваем, где это? А что бы понять, поясняем, где "завод такой то, или магазин...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • В таком случае, зачем нам в Алтайском крае ул. Алма-Атинская или Семипалатинская.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Мои родители родились в Казахстане и я то же. По национальности на половину украинка, на половину русская. Живу в Казахстане, на пенсии. Всегда всех считала и считаю равными, какой бы нации был человек. Украинцы просто духовно отправлены чедовеко навистничнской пропагандой. Мы все проживающие в Казахстане должны быть бдительными и не позволять развиваться ненависти друг к другу. Ненависть разрушает всё. Сохраним дружбу между всеми народами Казахстана ради мира, самой жизни и и благополучия.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Построй город и назови как надо улицу, у каждого города района, села есть свое название и это все история. Хоро шо помнить что было хорошо 300 лет назад и стыдно стараться забыть то что было 30 лет назад.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Хоро шо помнить что было хорошо 300 лет назад и стыдно стараться забыть то что было 30 лет назад.----Ленинград или Санкт-Петербург?
    25 декабря, Гость   Ответить
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