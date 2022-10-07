В театре опровергли информацию о мобилизации внука Аллы Пугачевой
В СМИ появилась информация о том, что Никиту Преснякова забрали прямо с репетиции спектакля
7 октября 2022, 19:10, Илья Звягинцев
Московский Губернский театр опроверг информацию о мобилизации внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Об этом сообщает RT.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Преснякова забрали прямо с репетиции очередного спектакля.
В театре пояснили, что в этот день на сцене никто не репетировал, а сам Пресняков, задействованный в определенном спектакле, репетирует в другие дни.
Также информацию о мобилизации опроверг и сам Пресняков.
Ранее сообщалось, что песни Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе сняли с эфиров российских радиостанций.
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