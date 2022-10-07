В театре опровергли информацию о мобилизации внука Аллы Пугачевой

Московский Губернский театр опроверг информацию о мобилизации внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Об этом сообщает RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Преснякова забрали прямо с репетиции очередного спектакля.

В театре пояснили, что в этот день на сцене никто не репетировал, а сам Пресняков, задействованный в определенном спектакле, репетирует в другие дни.

Также информацию о мобилизации опроверг и сам Пресняков.

Ранее сообщалось, что песни Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе сняли с эфиров российских радиостанций.