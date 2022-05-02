В ТРЦ Galaxy до конца лета отменили плату за парковку

Администрация ТРЦ Galaxy отменила плату за использование крытой парковки. Об этом сказано на странице ТРЦ во «ВКонтакте».

Отмечается, что свободный и бесплатный доступ на крытую парковку будет действовать с 30 апреля до конца лета.

«Не забывайте, что въезд на крытую парковку имеет ограничения по габаритам в высоту 2,1 м. А для велосипедов у нас имеется отдельная парковка», — напомнили в администрации ТРЦ.

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Режим работы крытой парковки с 08:30 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула на некоторых участках ограничат парковку. Это необходимо для того, чтобы организовать выделенные полосы для общественного транспорта на время реконструкции моста у Нового рынка.