В Тюмени девочку не пустили на уроки в школу из-за хиджаба

Директор школы в Тюмени не пустил девочку на занятия, из-за того что на ней был хиджаб. Об этом сообщает URA.ru.

Отец девочки рассказал о том, что мама провожала её и сестру в школу 2 сентября. Через несколько минут после того как дети зашли, старшая дочь мужчины выбежала на улицу в слезах. Оказалось, что её не пустили, из-за того что на голове она носила хиджаб.

Мужчина вернулся в школу, чтобы поговорить с директором. Он попытался объяснить, что хиджаб является религиозным атрибутом, однако сотрудница учебного заведения посчитала, что таким образом девочка просто решила выделиться.

Во время ещё одного визита администрация школы не вышла к родителям, а теперь они планируют обратиться в комитет по образованию.