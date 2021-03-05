В "Векторе" назвали сроки начала вакцинации "ЭпиВакКороной"

Российская вакцина "ЭпиВакКорона" станет доступна для массовой вакцинации уже со второй половины марта. Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию", – цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для того чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, людям необходимо соблюдать меры защиты от инфекции и вакцинироваться.

Мурашко подчеркнул, что в министерстве очень хотели бы, чтобы люди понимали всю меру ответственности.