В "Векторе" оценили влияние вакцинации от ковида на мужское здоровье

Вакцинация от коронавируса благоприятно сказывается на мужском здоровье, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семёнов.

Новости

Прочее Виктор Томенко заявил об отсутствии осложнений у привитых от COVID-19

"Человек, защищённый вакциной от коронавируса, радуется, живёт полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть", – сказал он в эфире "Соловьёв LIVE".

Ранее в Минздраве заявили об отсутствии данных о пагубном влиянии вакцин на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Кроме того, в ведомстве порекомендовали поставить прививки тем, кто планирует детей.

За последние сутки в России зарегистрировали 8294 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,6 млн человек, 101 тыcяча пациентов скончались.