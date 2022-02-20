В Великобритании создадут центр по борьбе с «дезинформацией РФ»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о создании центра правительственной информации по ситуации вокруг Украины, деятельность которого будет направлена на борьбу с «российской дезинформацией». Об этом сообщает ТАСС.

«С начала текущего месяца было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. Мы многое делаем для борьбы с этим, поэтому мы раскрыли план, согласно которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве и осуществить провокации относительно атак со стороны Украины, хотя это неправда. Мы зафиксировали двукратное увеличение числа случаев дезинформации за прошедшую неделю», — заявила Трасс.

По словам главы британского МИД, задачей нового центра, участвовать в работе которого будут эксперты из разных министерств королевства, станет распространение сведений о якобы имеющей место «дезинформационной активности РФ».