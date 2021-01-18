В ВОЗ уточнили, как долго заболевшие ковидом остаются заразными

Переболевший COVID-19 человек на протяжении нескольких недель может иметь положительные результаты ПЦР-тестов, но это не говорит о том, что он заразен, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит "Российская газета".

"Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", – пояснила она.

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Вуйнович также напомнила, что ВОЗ рекомендует двухнедельный карантин для лиц, которые контактировали с заболевшими. Эта рекомендация обусловлена продолжительностью инкубационного периода.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире уже превысило 95 миллионов. Больше всего заболевших насчитывается в США – 23,9 млн человек. Россия тем временем находится на четвертой строчке с 3,5 млн лабораторно подтвержденных случаев. Скончались за весь период на планете более 2 млн пациентов.