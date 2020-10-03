В ВОЗ высказались против повторного карантина в России

России нужно избежать повторного введения жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит издание Forbes.

"Реакция на пандемию в октябре – она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", – сказала Вуйнович.

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Она добавила, что серьезные ограничения не только парализуют экономику, но и ухудшат работу системы здравоохранения, из-за чего возникнут трудности с лечением сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета. Кроме того, длинный локдаун негативно повлияет на психику людей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию, чтобы избежать нового режима самоизоляции.

По последним данным, в России насчитывается 1 194 643 заболевших коронавирусом и 21 077 смертей.